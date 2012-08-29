TAV Havaş'ı tamamen satın aldı

TAV önceden aldığı yüzde 65 hissenin ardından, Havaş'ın geri kalan yüzde 35 hissesi için toplam 80 milyon Euro karşılığında hisse alım sözleşmesi imzaladı.

TAV'dan KAP'a yapılan açıklamada: "Şirketimizin 24 Ağustos 2012 tarihli özel durum açıklamasında, Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş.'de (Havaş) geri kalan yüzde 35 oranındaki hisselerinin tamamını satın almak için, söz konusu paya sahip olan şirketler olan HSBC Investment Bank Holdings Plc (yüzde 28,3333) ve İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (yüzde 6,6667) ile görüşmelere başlandığı duyurulmuştu.

Yapılan görüşmeler neticesinde, HAVAŞ'ın geri kalan yüzde 35 oranındakı hisselerinin tamamının alımı için toplam 80 milyon Euro Euro bedel karşılığında, söz konusu hisselere sahip şirketler olan HSBC Investment Bank Holdings Plc ve İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile 29 Ağustos 2012 tarihli "Hisse Alım Satım Sözleşmesi" (Sözleşme) imzalanmıştır.

Sözleşmenin şartları gereği söz konusu payların alımı Rekabet Kurulu izninin alınmasına ve diğer birtakım ön koşulların gerçekleşmesine bağlıdır'' diye belirtildi.