TAV, dünyanın en büyük havaalanı şirketi oldu

Ortadoğu ve Körfez Bölgesi’nde üstlendiği havalimanı projeleriyle öne çıkan TAV İnşaat 1 milyar 245 milyon dolar ciroyla bu alanda dünyanın en büyük şirketi oldu.

Sektörün saygın yayınlarından Engineering News Record (ENR) üstlendikleri projelere göre 2014’te her sektörde dünyanın en büyük inşaat şirketlerini açıkladı.

TAV İnşaat “Havalimanı İnşaatı” kategorisinde ilk sırada yer aldı. TAV Grup CEO’su Sani Şener “TAV İnşaat havalimanı tasarımı, yapımı ve finansmanı gibi zorlu ve karmaşık bir alanda uzmanlaştı ve hızla büyüyerek sektörün lider markaları arasına girdi. Son üç yılda Abu Dabi Midfield Terminali, Medine Havalimanı, Cidde Havalimanı Saudi Airlines Hangarları, Riyad Havalimanı gibi projeleri üstlenerek Körfez Bölgesi’nde önemli bir başarı ivmesi yakaladık.

Geçtiğimiz yıllarda zirveyi zorladığımız ENR listesinde ilk sıraya yükselmekten ve ülkemizi bu şekilde temsil etmekten dolayı gurur ve mutluluk duyuyoruz. Mimarlarımızdan, mühendislerimize, sahadaki işçilerimizden yöneticilerimize, 35 bin kişilik TAV İnşaat ailesinin ekip çalışması ve büyük bir emekle kazandığı bu başarı Türk inşaat sektörün dünyada geldiği noktayı da gösteriyor. Bu başarıdan aldığımız güçle daha büyük hedeflere ulaşmak üzere çalışmayı sürdüreceğiz ” dedi.

16.2 milyar dolar

İstanbul Atatürk Havalimanı’yla çıktığı yolda TAV İnşaat’ın bugüne kadar üstlendiği projelerin kontrat bedeli 16.2 milyar doları aştı. TAV İnşaat’ın devam eden projeleri arasında BAE’de Abu Dabi Havalimanı Midfield Terminal Kompleksi, Suudi Arabistan’da Riyad King Khaled Havalimanı Terminal 5, Cidde King Abdülaziz Havalimanı Uçak Bakım Hangarları ve Medine Prince Muhammed Bin Abdülaziz Havalimanı, Umman’da Muskat Havalimanı Altyapı İşleri yer alıyor. TAV İnşaat’ın tamamladığı projeler arasındaysa Türkiye’de Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes ve Gazipaşa Alanya havalimanları; Tunus’ta Enfidha, Mısır’da Kahire Terminal 3, Birleşik Arap Emirlikleri’nde Emirates Hangarları; Katar’da Hamad Havalimanı Yolcu Terminal Kompleksi, Makedonya’da Üsküp ve Ohrid, Gürcistan’da Tiflis ve Batum havalimanları bulunuyor.