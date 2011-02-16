Taurasi'nin cezası kaldırıldı

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Aziz Yıldırım: Avrupa şampiyonluğumuz güme gitti



TBF Disiplin Kurulu'nun Fenerbahçe Kulübü'ne gönderdiği yazı

Fenerbahçe Bayan Basketbol Takımı'nın yıldız oyuncularından Diana Taurasi'nin B numunesinin sonucu da pozitif çıktıktan sonra ABD'li oyuncunun sözleşmesi feshedilmişti.Ligde oynanan İstanbul Üniversitesi karşılaşmasının ardından kura sonucu doping testine giren Taurasi'nin idrarında yasaklı maddelerden bir tanesine rastlanmıştı. Her iki numunesinde de yasaklı madde tespit edilen 28 yaşındaki yıldız oyuncu ceza alırken, Fenerbahçe ile yolları ayrılmış ve ülkesine dönmüştü. Ancak, asla doping yapmadığını bir çok röportajında belirten ABD'li oyuncuya iyi haber geldi.Hacettepe Üniversitesi'nde hata yapıldığı belgelenirken, bu konuda gerekli açıklamanın Kulüp ve Federasyon tarafından çok yakında yapılacağı duyuruldu.Zalgirus Kaunas-Fenerbahçe Ülker arasında bu akşam Litvanya'da oynanacak THY Avrupa Ligi maçı için kafileyle birlikte Litvanya'ya giden Başkan Aziz Yıldırım, bu müjdeyi basın mensupları ile birlikte paylaştı.Bu konuda Cuma günü İstanbul'da basın toplantısı yaparak geniş bir açıklama yapılacağını ifade eden Yıldırım; "Oyuncumuz haklıydı. Bu işin peşini bırakmadık. Elimizde belgeler var. Konuyu Basketbol Federasyonu ile de paylaştık. Onlar da cezayı kaldıracaklarını söylediler. Durumu tam bir rezalet olarak tanımladılar. Bu durum Hacettepe'nin bundan sonra karar verme durumunu zora sokacak. Doping ünitesi kapanabilir.Muhtemel bir Avrupa şampiyonluğumuz güme gitti. Bu konuyla ilgili elimizdeki kesin belgeleri Federasyona sunacağız." diye konuştu.Öte yandan Aziz Yıldırım'ın yarın Ankara'ya gideceği ve bu konuyu spor bakanı ve başbakan ile de bizzat görüşeceği öğrenildiFenerbahçe Bayan Basketbol Takımı'nın ABD'li eski oyuncusu Diana Taurasi'ye dopingli madde kullandığı gerekçesiyle verilen tedbir kararının kaldırıldığını açıklayan Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'nun, Fenerbahçe Kulübü'ne gönderdiği yazı şu şekilde:"Kurulumuzca, Hacettepe Üniversitesi Türkiye Doping Kontrol Merkezi tarafından yapılan doping testi sonucunda, idrar numunesinde "Modafinil Metaboliti" maddesi bulunan sporcu Diana Lorena Taurasi hakkında, Dopingle mücadele yönergesi kapsamında, müsabakalara katılmasının yasaklanması için10.12.2010 tarih ve 39 sayı ile tedbir kararı verilmiş, bilahare anılan yönerge çerçevesinde B numunesi açılmış ve yine pozitif sonuç alınmasını takiben savunma ve karar sürecinin devamı sırasında, bu defa Hacettepe Üniversitesi Türkiye Doping Kontrol Merkezi Başkanlığı'ndan gelen yazı ve bu yazıyı tarafımıza bildiren TBF Sağlık Kurulu'nun 15.02.2011 tarih ve 36 sayılı bilgi yazısında, Hacettepe Üniversitesi Türkiye Doping Kontrol Merkezi tarafından, sporcu tarafının teknik savunmasının incelenmesi sonucunda A ve B numunelerine ait analiz sertifikalarının geri çekilmesine karar verildiği kurulumuza bildirilmiştir. Konu bu çerçevede değerlendirilmekme, anılan tedbir kararına yönelik şartların ortadan kalkması ve sporcu ve kulübünün mağduriyetinin söz konusu olmamasına yönelik olarak kurulumuzca verilen 10.12.2010 tarih ve 39 sayılı, sporcu Diana Lorena Taurasi hakkında verilen tedbir kararının kaldırılmasına karar verilmiştir."