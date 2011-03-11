-TAURASI'DEN DÖNME SİNYALİ İSTANBUL (A.A) - 11.03.2011 - Hakkında verilen ancak daha sonra iptal edilen doping kararı nedeniyle Fenerbahçe Bayan Basketbol Takımı'ndan ayrılan ABD'li oyuncu Diana Taurasi, 2011-2012 sezonu için ne zaman karar vereceği konusunda bir süre belirlememesine rağmen, temsilcilerinin sarı-lacivertli ekibe dönme olasılığı üzerinde Fenerbahçe Kulübü ile yakın temasta olduğunu bildirdi. Taurasi, Facebook'taki sayfasında yaptığı açıklamada, doping kararıyla ilgili yapılanın sadece bir haksızlık olmadığını, bunun yaşamını etkileyen büyük bir engel olduğunu kaydederek, ''Bu sezon geri dönmeyeceğim ve 2011-2012 sezonunda nerede oynayacağım konusunda ne zaman karar vereceğimle ilgili bir süre belirlememiş olmama rağmen, temsilcilerim benim dönme olasılığım üzerinde Fenerbahçe ile yakın temastalar'' ifadelerini kullandı. Zor döneminde kendisine destek veren taraftarlara, takım arkadaşlarına ve Fenerbahçe'ye teşekkür eden Taurasi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: ''Gösterdiğiniz çaba benim için çok önemliydi. Böyle önemli bir organizasyonu temsil etmek benim için bir ayrıcalıktı. Beni ailenize kabul ettiğiniz ve karakterimi özenle ve tutkuyla savunduğunuz için sizlere müteşekkirim. Laboratuvarda olanlar sadece haksızlık değil, aynı zamanda hayatımı etkileyen büyük bir engeldi. Bununla birlikte Türk insanını ve Fenerbahçe organizasyonunu takdir etmeye devam edeceğimi söylemek isterim. Bu sezon geri dönmeyeceğim ve 2011-2012 sezonunda nerede oynayacağım konusunda ne zaman karar vereceğimle ilgili bir süre belirlememiş olmama rağmen, temsilcilerim benim dönme olasılığım üzerinde Fenerbahçe ile yakın temastalar. Şimdilik bütün konsantrasyonum önümüzdeki WNBA sezonu için hazır olmak üzerine. Fenerbahçe'deki takım arkadaşlarıma ve Fenerbahçe organizasyonuna sezonun geri kalan bölümünde her şeyin en iyisini diliyorum.''