Tauber'den Türkiye konusunda "Sabırlı olun" çağrısı



Almanya'nın göçü tek başına engellemesinin mümkün olmadığını ifade eden Tauber, AB dış sınırlarına daha az sığınmacının gelmesinin insanları göç etmeye zorlayan koşulların ortadan kaldırılmasına bağlı olduğunu belirterek, "Bu koşullarla mücadele etmek için uluslararası partnerlere ihtiyacımız var" dedi.

Başbakan Angela Merkel'in bu konudaki çabalarının sürdüğünü belirten Tauber, Avrupa'ya yönelik yasadışı göçün azaltılması konusunda Türkiye'nin harekete geçtiğini, ancak sonuç alabilmek için sabırlı olunması gerektiğini dile getirdi.

Sığınmacı akınının önüne geçilmesi için uluslararası işbirliklerinin önemine dikkat çeken Tauber, Türkiye'nin dışında Afganistan, Kuzey Afrika ülkeleri Fas ve Cezayir'le de işbirliğine gidilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Sığınmacı kotası anayasaya aykırı"

Tauber ayrıca Almanya'nın sığınmacı kotası uygulamasının da Anayasa gereği mümkün olmadığını açıkladı. Alman anayasasına göre sınıra gelerek iltica başvurusunda bulunan herkes için işlem yapıldığını hatırlatan Tauber, "Anayasanın değiştirilmesi için de mecliste gerekli çoğunluk bulunmuyor" dedi.

Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında Kasım ayında varılan mutabat gereği Birlik Türkiye'ye mülteciler için kullanılmak üzere 3,5 milyar euroluk kaynak kaynak ayırmış, bunun karşılığında Türkiye sınırlarını daha yoğun denetleme vaadinde bulunmuştu.