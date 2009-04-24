TAU zirveyi garantiledi



İspanya 1. Basketbol Ligi'nin (ACB) 30. haftasında oynanan maçta TAU Ceramica, Regal FC Barcelona'yı 83-79 yenerek ligin ilk bölümünü lider olarak tamamlamayı garantiledi.





İspanya Birinci Basketbol Ligi’nde TAU Ceramica, Ersan İlyasova’nın skorer oyununa rağmen Barcelona’yı 83-79 yenerek ligin ilk bölümünü lider bitirmeyi garantiledi.



ACB'de bu sezonun iki başarılı takımı arasındaki maçta, FC Barcelona'da forma giyen Türk basketbolcu Ersan İlyasova sahanın yıldızı olsa da takımının yenilmesini önleyemedi. İlk 5'te sahaya çıkan Ersan, 32 dakika sahada kalıp, 23 sayı ve 13 ribaunt istatistiği ile oynadı. Maçın en skorer ve en fazla ribaunt alan oyuncusu olan Ersan, özellikle ikinci yarıdaki oyunuyla basketbolseverlerin beğenisini topladı.



Ersan'a 3 yıldız veren İspanyol basını, ''Tatlı hayat dönemini yaşayan, çok büyük bir Ersan kazanmak için yeterli olamadı. Ersan ve Navarro, Barça'nın tek referansıydı'' yorumunda bulundu.



