Tau evinde kayıp





Fenerbahçe Ülker'in Euroleague'deki rakiplerini karşı karşıya getiren maçta Tau Ceramica, sahası Fernando Buesa Arena'da Lottomatica Roma'ya 90-93 kaybetti.







Tau Ceramica, Euroleague'de bu sezon ilk kez kaybederken, Lottomatica Roma 4. haftada 3. kez kazandı ve Euroleague'in C Grubunda zirve ortağı oldu.



Roma, 2008/09 sezonundaki başarı grafiğini Avrupa'ya da taşıyarak, Euroleague'de iddialı olduğunu kanıtladı.



Tau Ceramica: Igor Rakocevic 23 sayı, Will McDonald 16 sayı-8 ribaund, Mirza Teletovic 15 sayı-4 ribaund, Tiago Splitter 15 sayı, Pablo Prigioni 9 sayı, Robert Hite 6 sayı, Mustafa Shakur 4 sayı, San Emeterio 2 sayı.



Lottomatica Roma: Sani Becirovic 23 sayı, Primoz Brezec 18 sayı-4 ribaund, Andre Hutson 15 sayı-4 ribaund, Brandon Jennings 13 sayı-3 asist, Allen Ray 11 sayı-4 asist-3 ribaund, Ibrahim Jaaber 6 sayı, De La Fuenta 5 sayı, Roberto Gabini 2 sayı.



1. periyot: 12-20

2. periyot: 27-29

3. periyot: 23-22

4. periyot: 28-22



