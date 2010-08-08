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TATVAN'DA POLİS LOJMANLARINA SALDIRI TATVAN (A.A)

08 Ağustos 2010 12:34

-TATVAN'DA POLİS LOJMANLARINA SALDIRI TATVAN (A.A) - 08.08.2010 - Bitlis'in Tatvan ilçesinde polis lojmanlarına roketli saldırı düzenlendiği bildirildi. Karataş Mahallesi ve Cumhuriyet Caddesi'ndeki Eski Trafik Denetleme binasında bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü Lojmanlarına, dün gece roketatarlı saldırı düzenlendi. Atılan roketin lojmanın dış kapısında bulunan nöbet kulübesinin çatısındaki saçaklara isabet ettiği ve olayda ölen ve yaralananın olmadığı öğrenildi. Öte yandan Tatvan Kaymakamı Orhan Şefik Güldibi'nin, gece olay yerinde incelemede bulunduğu, bölgede geniş çaplı araştırma başlatıldığı bildirildi.

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