T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tatvan'da okullar yarın tatil (2)

ÇALDIRAN'DA DA YARIN OKULLAR TATİL Van'ın Çaldıran  ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, ilçede bulunan ilk ve orta dereceli okullar yarın için bir gün süreyle tatil edildiği duyuruldu

09 Ocak 2019 21:50

ÇALDIRAN\'DA DA YARIN OKULLAR TATİL
Van\'ın Çaldıran  ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, ilçede bulunan ilk ve orta dereceli okullar yarın için bir gün süreyle tatil edildiği duyuruldu.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DA YARIN OKULLAR TATİL Van
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24