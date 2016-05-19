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Tatvan'da çatışma; 2 asker yaralandı

Yaralanan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi

19 Mayıs 2016 02:50

Bitlis’in Tatvan ilçe kırsalında güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.

Tatvan ilçesine bağlı Tokaçlı Köyü kırsalında operasyon yürüten güvenlik güçlerine PKK’lılar tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonrası çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.

Olay yerinden helikopter ile alınan yaralı askerlerden biri Tatvan Devlet Hastanesi'ne diğeri ise Tatvan Asker Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin sürdüğü açıklandı.
 
Öte yandan yaşanan çatışmanın ardından bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edilerek hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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