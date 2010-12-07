Tatsız ses

T24 - İbrahim Tatlıses'in bayramda verdiği konserde 11 yaşındaki bir izleyicisine 'küçük o...' demesi ve ardından O'nu eleştiren Balçiçek İlter'i 'O kalemler kırılır' diyerek tehdit ettiği iddiasının etkileri hala sürüyor. Tatlıses'i eleştiren isimlerden bir diğeri Mehveş Evin de 'İbo'cuların hedefinde. İşte Mehveş Evin'in 'imparatorculara' yanıtı:









Malum zat, dev sanatçı, "the imparator" İbrahim Tatlıses, HaberTürk yazarı Balçiçek İlter’e dava açtı. Dilekçesi kısaca şöyle:



"Dalaman’daki konserimde küçük bir kıza 'Küçük o...' dediğim iddia edildi. CNN Türk’le yaptığım bağlantıda böyle bir hitap şeklimin olmadığını söyledim(?) Hiçbir şekilde kendisine tehdit içerikli sözler sarf etmedim, 'Kaleminizi kırarım' demedim." Türkçemizde güzel bir deyim vardır: Hem suçlu, hem güçlü... İşte Bay Tatlıses’in durumu bu. Anlaşılan haşmetmeabın narin egosu, bir kadın tarafından eleştirilmeyi kaldıramadı!



Hadiseyi kısaca hatırlatayım: Birkaç hafta önce Dalaman Hilton Oteli’nde konser veren İbrahim Tatlıses, kendisiyle laflayan 11 yaşındaki hayranına "Vay küçük o..." dedi. Ortalık buz kesti.

Aile ve izleyiciler tepki gösterdi, küçük kız gözyaşlarına boğuldu, salonda bulunan Kültür Bakanı Günay araya girdi ve Tatlıses’e göre "gönüller alındı".



Sizi kınadık, kınıyoruz!



Haber, küçük ayıplamalarla basına yansıdı ancak olayı ciddiye alıp yetkilileri göreve çağıran ve Tatlıses’i hak ettiği biçimde eleştiren Balçiçek oldu. Bunun üzerine Tatlıses, yazarı arayıp "O kalemleri kırarlar" diye tehdit etti. Gazete bu sözleri birinci sayfadan duyurdu. Ben de geçen hafta Balçiçek’e destek, Tatlıses’e kınama minvalinde iki satır karaladım.



Meğer ne büyük bir kusur işlemişim! İbrahim Tatlıses Fan Club ve "www.imparatortatlises.com" yöneticilerinden e-mail geldi. Her iki şahıs, İbocular’a hizmet veren sitelerinde yazılan ve çizilenlere karşı "kınama" kampanyası başlattıklarını bildiriyordu. İsmiyle müsemma sitenin yöneticisi Elif Saka’nın mailini, imla düzeltmesi yapmadan alıntılıyorum:



"Kurucumuz Mehmet beyle başlattığımız karalama kampanyası var olduğunuzu bilmenizi isteriz. 12 yaşında bir çocuğun 'gece kulübünde ne işi var?' demek yerine; bir takım yazarın sadece sayfa doldurma endişesine kapıldığını gördük. İmparatorun ilk ve tek fan sitesinde size karşı kampanya başlatıldığını bilin yeterli!!"

Kırmızı noktalı şov mu?



Vay canına! Yani burada "suçlu" olan, gece kulübüne (Hilton Oteli ne zamandır gece kulübü? Olsa ne olur, ayrı!) gelip sevdiği şarkıcıyı dinleme günahını işleyen kız çocuğu ha? Yani bu küçük kız, ailesiyle beraber Bay Tatlıses’i dinlediği için "kırmızı noktalı" bir iş yapmış oluyor! Kendiniz itiraf ediyorsunuz zaten: Bari bundan sonra Tatlıses’in konserlerine "aile alınmaz"deyin, herkes ona göre davransın...



Fan Club yöneticilerine karalama kampanyasında başarılar dilerim. Ne de olsa ekmeklerini bu işten kazanıyorlar. Bu arada 'imparatoreler'i bir zahmet şanına yakışanı yapsın. Sadece o kızdan değil, kamuoyundan özür dilesin.



Çok zor değil, sadece iki kelime.



O devir geçti



Tatlıses’in CNN Türk’te söyledikleri aynen şöyle: "11 yaşında küçük bir kız. O kız benim evladım sayılır, ailesini de tanıyorum, görüşüyorum. Ortada pişman olacak bir şey yok. Daha önce de TV’de 'zilli' lafını kullandım, ne var ki bunda? 18 yaşında kız olsa bu lafı söylemem tabii."



Dikkat ederseniz reddetmiyor, 11 yaşındaki bir kıza "o...." demekte sorun yok diyor. Zaten bir türlü karar veremedi: Balçiçek, "O kalemi kırarlar" dediğini yazmıştı. Tatlıses dilekçesinde "Kalemini kırarım demedim" diyor. Onu demedim, bunu demedim... Bir kıvranmadır gidiyor. Ama ne yazık ki devir, onun alıştığı astığım astık, kestiğim kestik devri değil. İşte bu yüzden battıkça batıyor.



Çinakopta son durum



Pekiyi alanlar





* Boğaz, Karadeniz, Marmara balıklarının sorumsuz avlanma ve tüketilmesine dikkat çekmek isteyen Cibalikapı Balıkçısı, erişkin olmayan balıklara artık mönüsünde yer vermiyor.



* Bebek Balıkçısı kesinlikle çinakop ve sarıkanat satmıyor. Zaten müşteriler yekten “çinakop var mı?” diye soruyor, “Varsa yemeyiz!” deyip tavır koyuyormuş.



Sınıfta kalanlar



* Sadece restoran ve balıkçıların değil, süpermarketlerin de “çinakop alma” çağrısına uymasını bekliyoruz. Okurlardan gelen mailler, Migros, CarrefourSa ve Real’de çinakop satışının devam ettiği yönünde?



* Rumeli Kavağı’nda 7Gün Restoran’da sadece çinakop değil yavru kalkanlar bile tezgâhta. Çiçek Pasajı’nda da durum farklı değil.







(Mehveş Evin - Milliyet gazetesi)





