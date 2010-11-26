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Tatlıses'ten İlter'e yanıt: 'Bunu ispatla'

Balçiçek İlter, bugün Habertürk’teki köşesinde İbrahim Tatlıses’in kendisini tehdit ettiğini yazmıştı. Tatlıses, yaptığı açıklamada İlter

26 Kasım 2010 02:00

T24 -  Balçiçek İlter, bugün Habertürk’teki köşesinde İbrahim Tatlıses’in kendisini tehdit ettiğini ve "Bizim oralarda bu kullanılır. 17 yaşında bir kıza söylemedim ki. Ne var büyütecek? O kalemler kırılır. Gün gelir, kırarlar o yazdığınız kalemi" dediğini yazmıştı. Tatlıses, yaptığı açıklamada İlter’i bunu ispat etmeye çağırdı.



İşte Tatlıses'in kendi internet sitesinde yaptığı açıklama

 
"Yine sizlere bol bol malzeme çıkardım. Sarılın İbrahim Tatlıses’in ipine, çünkü köşenizde kimi yazarsanız yazın İbrahim Tatlıses’e vurduğunuzdaki gibi ses gelmiyor. Adınız Balçiçek ama kalemizden kan damlıyor! Ne biçim bal, ne biçim çiçek!... 'Kalemini kırarım' cümlesini benim ağzımdan duyduysanız ispatlarsanız ben de Şanlıurfa’ya geri dönerim. Peki ispatlayamazsanız siz ne yapacaksınız? Bu yalanı uydururken Allah’dan korkmadınız mı! Vicdanınızda mı hiç sızlamadı?... Saygılar, İbrahim Tatlıses".



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