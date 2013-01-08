Tatlıses'ten Bahçeli'ye 'zihniyetsiz' yanıtı: Barışı istemek suçsa ben bu suçu işliyorum

Partisinin grup toplantısında, İbrahim Tatlıses'e 'Zihniyetsiz' diye hitap eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ünlü türkücüden yanıt geldi

Bahçeli partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "Milletimizin yakından tanığı Urfalı bir türkücümüz sosyal medya üzerinden "Barış olsun" diyerek mesaj göndermiştir. Bu kişi sanırım yolun İmralı veya Kandil'den geçtiğini bilmeyecek kadar zihniyetsizdir” demişti.

Hürriyet gazetesinden Cengiz Semercioğlu'na konuşan İbrahim Tatlıses Bahçeli'nin eleştirilerine şu şekilde yanıtladı:

"Devlet Bey beni zihniyetsiz olarak değerlendirebilir.Onun görüşlerine saygı gösteriyorum, bunları söyleyebilir...Ancak ben de kendi fikrimi açıklamak da özgürüm.

Ben savaşa karşıyım ve ülkemde barış istiyorum, yıllardır süren acıların son bulmasını istiyorum.Bunlar da benim görüşlerim ve savaşa karşı olduğumu, barıştan yana olduğumu her fırsatta söylemeye devam edeceğim...

Herkesin fikrine saygım sonsuz ancak ben de böyle düşünüyorum. Barışı istemek suçsa ben bu suçu işliyorum.

Ben ülkemde kavga dövüş istemiyorum."