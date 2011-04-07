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Dünya

TATLISES'İN TEDAVİSİ SÜRÜYOR MÜNİH (A.A)

07 Nisan 2011 22:29

-TATLISES'İN TEDAVİSİ SÜRÜYOR MÜNİH (A.A) - 07.04.2011 - Bir süre önce uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan İbrahim Tatlıses'in tedavisi, Almanya'da sürüyor. Münih yakınlarındaki Murnau kasabasında kaza ve travma kliniğine dün helikopterle getirilen Tatlıses'in tedavisine başlandığı öğrenildi. Klinikte Tatlıses'i, oğlu Ahmet Tatlı ve damadı Murat Karakeçili yalnız bırakmıyor. Ahmet Tatlı, klinik önünde bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı, ilerleyen günlerde bir açıklama yapılabileceğini söyledi. Öte yandan, Tatlıses'in kaldığı üniteye kimsenin sokulmadığı ve çevresinde Alman güvenlik güçlerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı bildirildi.

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