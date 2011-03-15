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Tatlıses'in şöförü saldırı anını anlattı!

Türkücü İbrahim Tatlıses’e yapılan silahlı saldırı sırasında otomobili kullanan şoförü Hakan Çalışkan’ın ifadesi alındı.

15 Mart 2011 02:00

T24 - Türkücü İbrahim Tatlıses’e yapılan silahlı saldırı sırasında otomobili kullanan şoförü Hakan Çalışkan’ın ifadesi alındı. Hakan Çalışkan "Silahlı saldırı olduğunu ilk anda anlayamadım. Yanımda oturan İbrahim Tatlıses bir anda kanlar içinde yığıldı. Bir an yavaşladım. Daha sonra hemen hastaneye doğru yola çıktım."  



Beyaz Tv’te yaptığı televizyon programı çıkışında silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Tatlıses’in olay sırasında şoförlüğünü yapan Hakan Çalışkan’ın ifadesi Cinayet Büro Amirliği dedektifleri tarafından alındı. Hakan Çalışkan polise verdiği ifadesinde şunları söyledi: 

"Her şey normaldi. Televizyon çekimlerinden sonra İbrahim Tatlıses, Buket Damla Çakıcı ile birlikte içerden çıktı. İbrahim Tatlıses benim yanıma ön koltuğa oturdu. Buket Damla Çakıcı ise arkaya oturdu. Yola çıktık. Eski özel harekatçı olan iki koruma arkadaki arabadan bizi takip ediyorlardı. Olay sırasında bazı sesler duydum. İlk anda silahlı saldırıya uğradığımızı anlamadım. Ön cam kırıldı. Her şey saniyeler içinde oldu. İbrahim Tatlıses’e baktığımda başından kan akıyordu ve koltuğa yığıldı. O anda bize ateş edildiğini anladım. Gayri ihtiyari ayağımı gaz pedalından çekmiştim. Durmanın ona bir faydası olmayacağını düşünüp gaza yüklenip hastaneye doğru otomobili sürmeye başladım. Bu sırada telefonla arkadaki korumaları arayıp onlara İbrahim Tatlıses’in vurulduğunu söyledim"



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