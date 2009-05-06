Tatlıses'in otellerine haciz geldi

Doğtaş Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, alacaklarını tahsis edebilmek için İbrahim Tatlıses'in Kuşadası ile Bodrum'daki otellerine haciz koydurduklarını söyledi.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sektör Meclisi Başkanlığını da yürüten Doğan, gazetecilerle yemekli toplantıda bir araya geldi.



Gazetecilerin, şarkıcı İbrahim Tatlıses'in DOĞTAŞ aleyhine açtığı davaya ilişkin soruları üzerine açıklamalarda bulunan Doğan, Tatlıses'in kendilerine açtığı davayı kaybettiğini söyledi.



Tatlıses'e yaptıkları işler karşılığında aldıkları çekleri icraya verdiklerini ve şarkıcının Kuşadası ile Bodrum'daki otellerine haciz koydurduklarını anlatan Doğan, Kuşadası'ndaki otelin üzerinde 1 milyon TL'lik haciz bulunduğunu, satış gününden bir gün önce 1 milyon TL ödendiğini ve haciz işleminin sona erdiğini ifade ederek şöyle konuştu:



“Diğer alacağımız yaklaşık 2 milyon TL, bunun karşılığında da Bodrum'daki otele haciz koydurduk ve haciz işlemi devam etmektedir. Oradaki otelin satış işlemi başlamış durumda. Tatlıses, satış öncesinde ya bize parayı ödemeli ya da otelin satışıyla biz paramızı temin edeceğiz. Bizi mahkemeye kendisi verdi, böyle bir borcunun olmadığını belirtti ve gecikme olduğunu söyledi. Bizden tazminat talep etti. Bu, mahkemece reddedildi. Bodrum'daki otelin bilirkişi raporu çıktı. Ekspertiz raporuna göre 6,5 milyon TL değer tespit edildi. Bu değere itiraz ettiği için karar, mahkeme tarafından inceleniyor. Ancak, bir kez daha itiraz hakkı olmadığı için biz mayıs ayı içinde satış günü bekliyoruz. Otele talip olma konusunda bir kararımız yok ama ben Kuşadası'nda olduğu gibi paramızı ödeyeceğini sanıyorum.”



‘Sürekli büyüyen bir şirketiz’



Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, Doğtaş olarak her yıl yüzde 50 ile 70 arası büyüyen bir şirket olduklarını söyledi.



Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde gelen ekonomik krizin etkisiyle planladıkları yüzde 25'lik büyümeyi, yüzde 20 olarak gerçekleştirdiklerini belirten Doğan, kriz olmasına rağmen hedeflerini revize ettiklerini, özellikle KDV indirimi ile büyümeyi yüzde 10 olarak planladıklarını kaydetti.



Aslında daha fazla büyümeyi hedefleyen bir şirket olduklarını, sektörde yüzde 25'lik bir daralma olmasına rağmen, Doğtaş olarak yılın ilk 4 ayında yüzde 20'lik büyümenin kendilerini sevindirdiğini ifade eden Doğan, yurt dışı pazarda da KDV indirimiyle birlikte şu anda çok iyi durumda olduklarını ifade etti. Doğan, şöyle konuştu:



“Kriz süresince işçi çıkarmadık. İşçi çıkarmadığımız gibi giderlerimizi kısma yoluna gittik. Ne mutlu ki hiçbir işçi çıkarmadığımız gibi cumartesi de dahil olmak üzere fabrikamız tam kapasiteyle çalışmaktadır. Mobilya sektöründe KDV indiriminin kalıcı olmasını istiyoruz.”



“Ben yenilendim” sloganıyla bu yıl markalaşmaya daha fazla önem vereceklerini belirten

Doğan, Türkiye'de tüm sektörler içinde 60 markanın, sektörde de sadece 3 firmanın sahip olduğu devlet destekli “Türk kalite belgesi” ile dünya markası olma yolunda hızla ilerlediklerini söyledi.

Doğan, devlete 5 yıllık stratejik iş planı sunduklarını, plan doğrultusunda yurt dışında mağaza açmaya önem vereceklerini de sözlerine ekledi.

