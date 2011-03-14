Tatlıses'in oğlu İdo: Bırakma beni!

T24

"KİM?"

Ünlü şarkıcı Seda Sayan da haberi alır almaz hastaneye giden isimlerden birisiydi. Sayan, hastanede yaşadıklarını "Sabahın Seda'sı" programında anlattı.Seda Sayan, İbrahim Tatlıses'in küçük oğlu İdo'nun ameliyathane önünde sürekli olarak; "Şimdi değil, şimdi değil. Sana daha çok ihtiyacım var, bırakma beni." diyerek ağladığını söyledi.Seda Sayan ayrıca programında, ameliyathane önünde Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlı'nın da beklediğini ve İbrahim Tatlıses'in ameliyata alınma esnasında oğlu Tatlı'ya "Kim?" diye sorduğunu açıkladı.