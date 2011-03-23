-TATLISES'İN KUZEY IRAK'TAKİ ORTAĞI GELDİ İSTANBUL (A.A) - 23.03.2011 - Uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanarak tedavi altına alınan sanatçı İbrahim Tatlıses'in Kuzey Irak'taki ortağı Rojdi Sait, İstanbul'a geldi. İbrahim Tatlıses'in Kuzey Irak'taki ''Cennet Bahçesi'' adlı konut projesinde ortağı olan Rojdi Sait, Atlasjet Havayollarının tarifeli uçağıyla Erbil'den akşam saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanına geldi. Sait'i, havalimanında Tatlıses'in diğer ortağı Düzgün Beyaz karşıladı. Sait'in, Maslak Acıbadem Hastanesinde tedavi gören Tatlıses'i ziyaret etmek için Türkiye'ye geldiğini belirten Beyaz, ziyaretin ardından açıklama yapacaklarını söyledi. Bu arada, basın mensuplarının ısrarlı soruları üzerine Beyaz, ''İbrahim kardeşimizi ziyaret etmek için geldi. Gidip, görüp kardeşimizi ziyaret ettikten sonra orada açıklama yapacak. İkimiz de çok çok üzgünüz'' dedi. Rojdi Sait de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ''Ben buraya kardeşim için geldim. Kendisini bir görüp, gözlerinden bir öpeyim, ondan sonra açıklama yaparım. Kardeşim İbrahim'in iyi olduğunu bildiğim için kalbim çok rahat. Şu anda sadece kardeşimi görmek istiyorum'' diye konuştu. Bir gazetecinin, ''Vur emrinin Kuzey Irak'tan geldiği söyleniyor'' şeklindeki ifadesi üzerine Beyaz, ''Lütfen o konulara hiç girmeyelim'' dedi. Sait, Beyaz ve beraberindekiler, daha sonra İbrahim Tatlıses'i ziyaret edecekleri hastaneye gitmek üzere havalimanından ayrıldı.