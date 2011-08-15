-Tatlıses'in ifadesi alındı İSTANBUL (A.A) - 15.08.2011 - Sanatçı İbrahim Tatlıses'in, uğradığı silahlı saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında, tedavi gördüğü rehabilitasyon merkezinde ifadesi alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, sabah saatlerinde tedavi gördüğü merkeze gelerek Tatlıses'in ifadesini aldılar. Ekipler, yaklaşık 2,5 saat süren ifade alımının ardından merkezden ayrıldılar. Tatlıses'in ifadesinin alınmasının ardından avukatı Ahmet Küçük, gazetecilere yaptığı açıklamada, soruşturma gizli yürütüldüğü için ifade hakkında detaylı bilgi veremeyeceğini, ancak polislerin bugün iyi bir ortamda sanatçının ilk resmi ifadesini aldıklarını belirterek, şöyle devam etti: ''İbrahim bey, sağlıklı ve neşesi yerindeydi. Güzel bir ortamda ifade verdi. Olay öncesi hakkında detaylı bilgi verdi. Olay anı hakkında da bildiği kadarıyla anlatımda bulundu. Yakın zamanda herhalde savcılık iddianameyi düzenleyecek. Ondan sonra dava açılacak. 'Adalet yerini bulacaktır' diye düşünüyoruz.'' Bir gazetecinin ''İbrahim bey şikayetçi oldu mu?'' sorusu üzerine de Küçük, ''Evet. İbrahim bey şikayetçi oldu'' diye konuştu. Tatlıses'in sağlık durumu hakkındaki soruları da yanıtlayan Küçük, ''Sağlık durumu gayet iyi. Kendisi bomba gibi. Tedavisi güzel bir şekilde ilerliyor. İnşallah düzelecek diye bekliyoruz'' dedi.