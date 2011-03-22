-TATLISES'İN BERAAT TALEBİNE RET ANKARA (A.A) - 22.03.2011 - ''Küre Operasyonu''nun ardından açılan ve kamuoyunda ''Sauna Çetesi'' olarak bilinen 18 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı sanıklar ve avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı Hasan Şatır, sanık Kasım Zengin'in akıl sağlığı ile ilgili Adli Tıp Kurumundan rapor aldırılmasına karar verildiğini anımsatarak, raporun henüz gelmediğini açıkladı. Cumhuriyet Savcısı Hakan Yüksel, sanık Zengin'in raporunun beklenilmesini istedi. Duruşmada söz alan sanık İbrahim Tatlıses'in avukatı Aslıhan Barış Girgin, müvekkili için beraat kararı verilmesini talep ederek şunları söyledi: ''Mağdur Hüseyin Bozan, şikayetinden vazgeçmişti. Olayların nasıl gerçekleştiğini samimi olarak anlatmış ve müvekkilim lehine beyanda bulunmuştu. Müvekkilim de silahla yaralandı. Olağan şüphelileri arasında bu davanın sanıklarından Kasım Zengin de var. Bu sebeple müvekkilim hakkındaki kamu davasının tefrik edilerek, beraat kararı verilmesini talep ediyorum.'' Mahkeme, Girgin'in bu talebini reddetti. Sanık Kasım Zengin'in akıl sağlığıyla ilgili rapor aldırılması hususunda Adli Tıp Kurumuna yazılan müzekkerenin cevabının beklenmesine de karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.