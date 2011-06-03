-TATLISES'İN AVUKATINDAN AÇIKLAMA İSTANBUL (A.A) - 03.06.2011 - İbrahim Tatlıses'in avukatı Ahmet Küçük, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin hükmüne ilişkin Yargıtayın bozma kararının sanatçının lehine olduğunu bildirdi. Darüşşafaka Ömran ve Yahya Hamuluoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine gelen İbrahim Tatlıses'in avukatı Ahmet Küçük, müvekkilinin doktorlarıyla görüşerek, sağlık duruma hakkında bilgi aldı. Merkezden çıkışı sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Tatlıses'in istirahatte olduğunu, bu nedenle kendisiyle görüşemediğini belirten Küçük, sanatçının sağlık durumuyla ilgili açıklamanın hastanece yapılacağını ve kesinlikle ziyaretçi kabul edilmeyeceğini söyledi. Tatlıses'e ilişkin Yargıtayın bozma kararı konusunda bugün bazı medya organlarında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Küçük, ''Mahkemece verilen karar, sadece tarafımızdan temyiz edilmiş olmakla, aleyhe temyiz yoktur. Yargıtayın bozma kararı, müvekkilimin lehinedir. Mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılması yönünde bir karar verildiği takdirde denetim süresi sonunda dava düşecek ve sabıkaya dahi işlenmeyecektir'' dedi. Küçük, ayrıca silahlı saldırı neticesinde yaralanan ve morale ihtiyacı olan müvekkilinin Almanya'dan Türkiye'ye döndüğü bir günde böyle bir haberle kamuoyunun yanıltıldığını iddia etti.