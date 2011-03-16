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TATLISES'İN ASİSTANININ İFADESİ ALINIYOR İSTANBUL (A.A)

16 Mart 2011 18:41

-TATLISES'İN ASİSTANININ İFADESİ ALINIYOR İSTANBUL (A.A) - 16.03.2011 - Sanatçı İbrahim Tatlıses'e yönelik silahlı saldırıyla ilgili olarak 155 Polis İmdat hattına gelen ihbar sayısının 134 olduğu, saldırıyla ilgili olarak yaklaşık 150 kişinin ifadesine başvurulduğu bildirildi.  İbrahim Tatlıses'e yönelik silahlı saldırının ardından soruşturma başlatan İstanbul Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, İstanbul'dan ve diğer illerden 155 Polis İmdat hattına gelen 134 ihbarı da değerlendirdi. İhbarlar doğrultusunda Kadıköy, Bahçelievler ve Üsküdar'da operasyon düzenlendi, ihbarların çoğunun asılsız olduğu, şu ana kadar gözaltına alınan olmadığı bildirildi. Polisin olayla ilgili olarak yaklaşık 150 kişinin ifadesine başvurduğu öğrenildi. Bu arada, Tatlıses'in saldırıda ağır yaralanan asistanı Buket Damla Çakıcı'nın hastanede doktor kontrolünde ifadesinin alınmaya başlandığı belirtildi.

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