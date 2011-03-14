-TATLISES'İN AMELİYATI SONA ERDİ İSTANBUL (A.A) - 14.03.2011 - İstanbul'da uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan ve Maslak Acıbadem Hastanesi'nde ameliyata alınan sanatçı İbrahim Tatlıses'in ameliyattan çıktığı, yoğun bakıma alındığı bildirildi. Tatlıses'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Nurol Plaza'daki BeyazTV'de İbo Show programını gerçekleştiren Tatlıses, program çıkışında aracına bindikten sonra kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Başından yaralanan Tatlıses önce Özel Levent Hastanesi'ne ardından da Maslak Acıbadem Hastanesine kaldırıldı. Burada ameliyata alınan ve ameliyatı yaklaşık 4 saat süren Tatlıses, daha sonra yoğun bakım alındı. Tatlıses'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Tatlıses ile aynı araçta bulunan basın danışmanı Buket Çakıcı Maslak Acıbadem Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis, Tatlıses'in aracında ve olayın meydana geldiği yerde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Bu arada Tatlıses'in sanatçı dostları da hastaneye gelerek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.