Tatlıses'i vuran kalaşnikof temiz çıktı

T24 - İstanbul Emniyeti, sanatçı İbrahim Tatlıses’e yapılan saldırıyı aydınlatmak için 10 ekip kurulurken, 110 kişinin ifadesi alındı. Saldırganların kullandığı kalaşnikofun da daha önce hiçbir olayda kullanılmadığı belirlendi.



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Sanatçı İbrahim Tatlıses ile asistanı Buket Çakıcı'nın silahla yaralandığı saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, saldırıyı aydınlatmak için 10 ayrı ekip kurdu. Emniyet, şu ana kadar toplam 110 kişiyi sorguladı.

Tatlıses'in şoförü Hakan Çalışkan ile emekli polis memurları olan korumaları Mehmet Selami Aldemir ve Uğur Mazlum da İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Gayrettepe'deki binasına geldi.

Çalışkan ile Aldemir ve Mazlum Asayiş Şube Müdürlüğü'nde 6 saat ifade verdi.

İfadeleri tamamlanan şoför ve 2 koruma, daha sonra emniyetten ayrıldı.

Öte yandan, saldırıda kullanılan kalaşnikofun daha önce hiçbir olayda kullanılmadığı belirlendi.



