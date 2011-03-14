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TATLISES'E SİLAHLI SALDIRI İSTANBUL (A.A)

14 Mart 2011 05:50

-TATLISES'E SİLAHLI SALDIRI İSTANBUL (A.A) - 14.03.2011 - Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Şişli'de uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Tatlıses vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı ve Maslak Acıbadem Hastenesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. -YAKINLARI VE SANATÇI DOSTLARI HASTANEYE AKIN ETTİ- Uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan İbrahim Tatlıses'in yakınları ve sanatçı dostları, sağlık durumu hakkında bilgi almak için Maslak Acıbadem Hastanesi'ne geldi. Hastane önünde kalabalık oluşturan Tatlıses'in sevenlerinin bekleyişi sürüyor. İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden henüz herhangi bir açıklama ise yapılmadı.

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