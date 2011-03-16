Tatlıses'e saldırıyla ilgili 15 kişi gözaltına alındı

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İbrahim Tatlıses'e saldırı anının yeni görüntüleri için tıklayın...



İbrahim Tatlıses'in sedye ile hastaneye getirildiği anı izlemek için tıklayın...



Tatlıses'in ağır yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıya ilişkin olarak çalışmalarını yürüten polis ekipleri, kamera kayıtlarından yola çıkılarak tespit edilen, saldırganların olayda kullandığı otomobil ve kalaşnikofu ele geçirdi.Yapılan araştırmaların ardından 25 ayrı adrese operasyon düzenleyen polis, olayla ilgili olarak 15 kişiyi gözaltına aldı.Tatlıses'e yönelik 1998'deki silahlı saldırı olayının azmettiricisi olarak yargılandığı davada ceza alan Abdullah Uçmak'ın da aralarında bulunduğu 15 şüpheli, Vatan Caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü ve gözaltı sayısının artabileceği kaydedildi.Abdullah Uçmak'ın Tatlıses ile husumeti bulunuyordu. Gözaltına alınan diğer kişilerin ise Abdullah Uçmak'ın adamları olduğu belirtildi.Abdullah Uçmak, daha önce de suikast girişiminden yargılanmıştı.