-Tatlıses'e saldırıya ilişkin iddianame kabul edildi İSTANBUL (A.A) - 18.11.2011 - Sanatçı İbrahim Tatlıses'e yönelik saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında Abdullah Uçmak'ın da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 12 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi, Tatlıses'in 14 Mart'ta uğradığı silahlı saldırıya ilişkin, özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş tarafından hazırlanan iddianame üzerindeki incelemelerini tamamladı. Abdullah Uçmak'ın da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 12 şüpheli hakkındaki iddianameyi kabul eden mahkeme heyeti, davanın ilk duruşmalarının 25-26 Ocak 2012'de yapılmasını kararlaştırdı.