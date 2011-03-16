-TATLISES'E SALDIRIDA GÖZALTINA SAYISI 20 OLDU İSTANBUL (A.A) - 16.03.2011 - Sanatçı İbrahim Tatlıses'e yönelik saldırıda kullanılan Kalaşnikof marka silah da ele geçirildi. A.A muhabirinin aldığı bilgiye göre, Tatlıses'in ağır yaralanmasıyla sonuçlanan saldırının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, olayda kullanılan Kalaşnikof marka otomatik tüfeği ele geçirdi. Saldırı olayıyla ilgili operasyonlar sürerken, gözaltı sayısı da 20'ye yükseldi. Gözaltına alınanlar arasında, saldırıda tetiği çeken kişinin de yer aldığı iddia edildi. Bu arada, gözaltına alınanlardan Abdullah Uçmak'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi, Vatan Caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Uçmak'ın Pendik'teki bir adreste gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan, saldırıda kullanılan ve bugün bulunan 34 BC 6696 plakalı araç, çekici vasıtasıyla emniyete getirildi. Olaydan önce bir oto kiralama şirketinden kiralandığı belirtilen ve otoparka çekilen aracın incelemeye alınacağı kaydedildi.