T24 LogoT24 Logo
Gündem

TATLISES'E SALDIRIDA 9 ZANLI ADLİYE'DE İSTANBUL (A.A)

21 Mart 2011 13:51

-TATLISES'E SALDIRIDA 9 ZANLI ADLİYE'DE  İSTANBUL (A.A) - 21.03.2011 - İbrahim Tatlıses'e yönelik saldırının terör örgütü PKK'nın alt kolu TAK adına üstlenilmesi ve daha sonra bunun yalanlanmasına ilişkin gözaltına alınan biri kadın 9 zanlı, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan biri kadın 9 zanlı, İstanbul Adliyesine gönderildi. Polis aracıyla adliyeye getirilen zanlılar, polis nezaretinde, tutukluların adliyeye girişinde kullanılan kapıdan içeri alındı. Zanlıların adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirileceği, daha sonra soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulanacağı bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24