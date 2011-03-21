-TATLISES'E SALDIRIDA 9 ZANLI ADLİYE'DE İSTANBUL (A.A) - 21.03.2011 - İbrahim Tatlıses'e yönelik saldırının terör örgütü PKK'nın alt kolu TAK adına üstlenilmesi ve daha sonra bunun yalanlanmasına ilişkin gözaltına alınan biri kadın 9 zanlı, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan biri kadın 9 zanlı, İstanbul Adliyesine gönderildi. Polis aracıyla adliyeye getirilen zanlılar, polis nezaretinde, tutukluların adliyeye girişinde kullanılan kapıdan içeri alındı. Zanlıların adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirileceği, daha sonra soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulanacağı bildirildi.