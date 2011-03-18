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TATLISES'E SALDIRIDA 7 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA İSTANBUL (A.A)

18 Mart 2011 20:43

-TATLISES'E SALDIRIDA 7 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA İSTANBUL (A.A) - 18.03.2011 - İbrahim Tatlıses'e yönelik silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 7 kişi daha gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, derinleştirilen soruşturmada olayın terör bağlantısı üzerine bulgular elde eden Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldükleri öğrenildi. Öte yandan, Tatlıses'e yönelik saldırıda kullanılan Kalaşnikof marka otomatik tüfeğin, saldırganların otomobilindeki GPS sisteminden alınan bilgiler doğrultusunda Ömerli Barajı civarında yapılan aramalarda ele geçirildiği kaydedildi. Yapılan balistik incelemede, bu silahın olayda kullanıldığının tespit edildiği belirtildi.

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