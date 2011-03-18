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TATLISES'E SALDIRIDA 1 GÖZALTI DAHA BALIKESİR (A.A)

18 Mart 2011 17:04

-TATLISES'E SALDIRIDA 1 GÖZALTI DAHA BALIKESİR (A.A) - 18.03.2011 - Sanatçı İbrahim Tatlıses'e yönelik silahlı saldırıya karıştığı iddia edilen bir kişi, Balıkesir'de gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden gelen bilgi üzerine harekete geçen Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda sabıkası bulunan ve İbrahim Tatlıses'e yapılan saldırıya katıldığı öne sürülen Ersin A'yı (25), Karesi Mahallesi'nde bir yakınının evinde yakaladı. Gözaltına alınan ve saldırıda tetikçilik yaptığı öne sürülen zanlının, İstanbul Emniyet Müdürlüğünden gelen bir ekibe teslim edildiği bildirildi. Öte yandan, zanlının, Tatlıses'in vurulmasının ardından gözaltına alınan Abdullah U. ile cezaevi arkadaşı olduğu iddia edildi.

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