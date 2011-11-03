Tatlıses'e saldırı talimatı PKK'dan

T24- Sanatçı İbrahim Tatlıses'e yönelik saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında Abdullah Uçmak'ın da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 12 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianame İbrahim Tatlıses’e yönelik saldırı talimatının PKK tarafından verildiği ileri sürülürken, 7 sanık hakkında ‘Devletin bütünlüğünü bozma’ suçlamasında bulundu. İddianamede 7 kişi için ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.





Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş, Tatlıses'in 14 Mart 2011 tarihinde uğradığı ve ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin soruşturmayı tamamladı.





Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş tarafından hazırlanan ve İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen 58 sayfalık iddianamede, İbrahim Tatlıses ile olay tarihindeki asistanı Buket Çakıcı ''müşteki-mağdur'', şoförü Hakan Çalışkan ''mağdur'', Abdullah Uçmak'ın tehdit ettiği öne sürülen Ahmet Taşcı da ''müşteki'' sıfatıyla yer aldı.



Abdullah Uçmak, Ersin Altun, Yunus Ayık, Murat Alagöz, Cengiz Güney, Nazife Erdemir, Nihat Şimşek, Ruşen Mahmutoğlu, Abdulvahap İş, Bülent Altun, Emin Birdal, Coşkun Yıldız'ın ''şüpheli'' sıfatıyla yer aldığı iddianamede, Uçmak'ın ''devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmaya yönelik fiilde bulunmak'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

İddianamede, Uçmak'ın ayrıca ''suç işlemek amacıyla örgüt kurmak'', ''tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etmek'', ''olası kasıtla kasten öldürmeye teşebbüs etmek'', ''tehdit'' ve ''ruhsatsız silah bulundurmak'' suçlarından 55 ile 97 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması öngörüldü.





Saldırının terör örgütü PKK'nın talimatıyla gerçekleştirildiği yönünde tespitlerin yer aldığı belirtilen iddianamede, şüphelilerden Nihat Şimşek, Çoşkun Yıldız, Emin Birdal, Abdulvahap İş ve Bülent Altun dışındaki 7 kişi hakkında, ''devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmaya yönelik fiilde bulunmak'' suçunu düzenleyen 302. madde uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası öngörüldüğü, 5'i hakkında da ''terör örgütüne üye olmak'' suçundan ceza istendiği öğrenildi.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 gün içinde iddianameyi inceleyerek, kabulü ya da savcılığa iadesi yönünde bir karar verecek.



