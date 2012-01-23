-Tatlıses'e saldırı davası 25 Ocak'ta İSTANBUL (A.A) - 23.01.2012 - Sanatçı İbrahim Tatlıses'e yönelik saldırıya ilişkin Abdullah Uçmak'ın da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 12 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması, 25 Ocak'ta yapılacak. İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesince ilk duruşmalarının 25 ve 26 Ocak tarihlerinde yapılması kararlaştırılan davanın 93 sayfalık iddianamesinde, 14 Mart 2011 tarihinde sanatçı İbrahim Tatlıses'e yönelik Şişli Büyükdere Caddesi Nurol Plaza önünde düzenlenen silahlı saldırı olayı ve bu konuya ilişkin elde edilen deliller ayrıntılarıyla anlatılıyor. Tatlıses'e yönelik saldırıda kullanılan aracın Abdullah Uçmak tarafından kiralandığı belirtilen iddianamede, olay sırasında Uçmak'ın olay mahallinde bulunduğu, olay anında şüpheli Murat Alagöz ve Ersin Altun ile görüştüğü kaydediliyor. Pendik Kurnaköyü Köyyolu mevkisindeki gölette bulunan Kalaşnikof marka silahın suçta kullanılan silah olduğu, Tatlıses ve Buket Çakıcı'nın yaralandıkları araca Uçmak'ın adamları tarafından ateş açıldığı kanaatine varıldığı belirtilen iddianamede, Uçmak ile Tatlıses arasında 1998'den bu yana husumet olduğu hatırlatılarak, Uçmak'ın intikam almak amacıyla şüpheliler Ersin Altun ve Yunus Ayık'ı azmettirip Tatlıses'in aracını kurşunlattığı, diğer şüpheliler Murat Alagöz, Cengiz Güney ve Nazife Erdemir'in de Uçmak'a yardım ettiği sonucuna varıldığı anlatılıyor. Abdullah Uçmak ile PKK terör örgüt arasında bağlantı bulunduğu öne sürülen iddianamede, Uçmak ile örgütün Tatlıses'i öldürmek istemelerinin nedeni şöyle açıklanıyor: ''İletişim tutanaklarından da anlaşılacağı üzere, cezaevinden çıkan Uçmak'ın silah ve para ihtiyacını gidermek için arayışlara girdiği, daha önceden husumetli olduğu ve bu nedenle cezaevine girmesine sebebiyet veren Tatlıses'ten intikam almayı planladığı, bu amaçla cezaevine girmeden önceki imajını da kullanarak suç örgütü kurduğu tespit edilmiştir. Tatlıses'in Adalet ve Kalkınma Partisine yaklaşarak 12 Haziran 2011 seçimlerinde aday adayı olması nedeniyle Kürt kökenli vatandaşların üzerinde PKK hakkında oluşabilecek olumsuz etkiyi ortadan kaldırmak amacıyla terör örgütü PKK'nın Tatlıses'i öldürmek istediği, bu amaçla PKK üyesi Ruşen Mahmutoğlu aracılığıyla suç örgütü lideri Uçmak ile irtibata geçtiği ve Tatlıses'i öldürme konusunda anlaştıkları anlaşılmıştır. Yukarıda açıklandığı üzere Uçmak'ın birkaç ay önce cezaevinden çıktığı dikkate alındığında, herhangi bir maddi destek ve yardım almadan bu eylemi yapmasının mümkün olamayacağı, PKK terör örgütünün Tatlıses'ten kurtulma planı ile Uçmak'ın Tatlıses'ten intikam almak istemesi amacının birbiriyle örtüştüğü, böylece Uçmak'ın hem Tatlıses'ten intikam almak, hem de suç örgütü için gerekli parayı terör örgütünden temin etmek istediği, terör örgütü PKK'nın ise Tatlıses'i öldürterek Kürt kökenli vatandaşları korkutmak, farklı sesleri susturmak ve gözdağı vermek istediği, bu şekilde Uçmak'ın ve suç örgütünün de terör örgütü PKK'nın amaçlarına hizmet ettiği kanaatine varılmıştır.''