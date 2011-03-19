Tatlıses’e ikinci suikast hazırlığı

T24 - Terörle Mücadele ekipleri Tatlıses’e saldırıyla ilgili olarak, PKK’nın sivil yapılanması KCK üyesi oldukları iddia edilen 7 kişiyi yakaladı. Zanlıların dün ikinci saldırıya hazırlandıkları iddia edildi.



Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’e yönelik silahlı saldırı olayıyla ilgili PKK bağlantısını araştıran İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK’nın sivil yapılanması KCK üyesi oldukları öne sürülen 7 kişiyi dün sabah gözaltına aldı.

Biri Kuzey Irak’tan gelen, 7 kişinin, hastanede tedavi altında bulunan Tatlıses’e ikinci kez saldırıda bulunacaklarının tespit edildiği öne sürüldü. Ancak bu iddia İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın tarafından yalanlandı.





Adaylık için tehdit



Tatlıses ve asistanı Damla Buket Çakıcı’nın ağır yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırı olayı ile ilgili Abdullah Uçmak ve 14 kişinin sorgusu, Organize Şube’de sürerken şok bir gözaltı dalgası yaşandı. Bu kez operasyonu Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü gerçekleştirdi. Aralarında tetikçi E.A’nın da bulunduğu 7 kişinin, PKK’nın sivil yapılanması olan Kürdistan Topluluklar Birliği (KCK) üyesi oldukları öne sürüldü.



Tatlıses’in PKK tarafından genel seçimlerde milletvekili adaylığı konusunda tehdit edildiği yönündeki iddialar nedeniyle Organize Şube tarafından yürütülen suikast soruşturmasının Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne kaydırıldığı öğrenildi. Tatlıses’in, demokratik açılıma destek vermesi ve Ak Parti’den Şanlıurfa milletvekili olmak için görüşmeler yaptığı bilgisinin PKK’ya ulaştığı, PKK’nın ise Tatlıses’e BDP’den ya da bağımsız aday olması yönünde baskı yaptığı öne sürüldü.





Cezaevinde görüştüler



İbrahim Tatlıses’in Şanlıurfa’dan AKP milletvekili adaylığı konusunda kararlı olması nedeniyle PKK’nın iki tetikçisini İstanbul’a gönderdiği, ancak daha sonra Tatlıses’e 13 yıldır husumeti bulunan Abdullah Uçmak’la cezaevinde irtibata geçtiği iddia edildi. Eylül 2010’da cezaevinden çıkan Abdullah Uçmak’ın bir süre PKK ile iletişim kurduğu, PKK’nın saldırı öncesi bölgede keşif yaptığı, Tatlıses’in program için geldiği Maslak Nurol Plaza’ya kaçta girip çıktığı ve koruma sayısı gibi bilgileri Uçmak’a ilettiği ileri sürüldü.



Uçmak’ın saldırı sırasında araçta bulunmadığı, saldırıdan bir süre önce araçtan indiği ve gözcülük yaptığı belirlendi.





Çapkın iddiayı yalanladı



Saldırının ardından çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Maslak Acıbadem Hastanesi’nde tedavi altında bulunan Tatlıses’e, ikinci kez saldırı düzenleneceği yönünde bulgulara ulaştığı öne sürüldü. Terörle Mücadele ekiplerinin, gözaltına aldığı biri Kuzey Irak’tan gelen, 7 kişinin bu saldırıyı gerçekleştirmek üzere oldukları, gözaltına alınanlardan birinin cep telefonunda “Yarım kalan işi bitirin” şeklinde bir mesaj tespit edildiği iddia edildi. Ancak İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, ikinci saldırı iddialarını yalanladı.



Çapkın, İbrahim Tatlıses’e düzenlenen silahlı saldırının tüm boyutlarının belli olduğunu, saldırının, içerisinde Abdullah Uçmak ve tetikçinin de bulunduğu otomobilden gerçekleştiğini bildirdi.





Saldırı silahı belirlendi



Bu arada Ömerli Barajı’nda bulunan kalaşnikov marka uzun namlulu silahın balistik incelenmesi tamamlandı. Silahın Tatlıses’e saldırıda kullanıldığı belirlendi.









