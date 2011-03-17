-TATLISES SORUŞTURMASINDA 6 KİŞİ SERBEST İSTANBUL (A.A) - 17.03.2011 - Sanatçı İbrahim Tatlıses'e yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 20 kişiden 6'sı ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 20 kişiden 6'sı, ifadeleri alındıktan sonra bırakıldı. Aralarında Abdullah Uçmak'ın da bulunduğu 3'ü kadın 14 kişinin sorgusu ise devam ediyor. Bu kişilerin üzerlerinde ve bulundukları adreslerde yapılan aramalarda, 2'si otomatik 4 silah, 7 cep telefonu, bilgisayar, CD ve çok sayıda doküman ele geçirildi. Olayda kullanıldığı sanılan silahın da aralarında bulunduğu 4 silah, incelenmek üzerek kriminal polis laboratuvarına gönderildi.