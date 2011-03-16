-''TATLISES ŞARKI SÖYLEYEBİLECEK'' İSTANBUL (A.A) - 16.03.2011 - İbrahim Tatlıses'e daha önce akupunktur tedavisi uygulayan Dr. Faruk Öncel, uğradığı saldırıda ağır yaralanan sanatçının bilincinin şu anda açık olduğunu belirterek, ''Tatlıses'in konuşması ve şarkı söylemesinde hiçbir pürüz olmayacaktır'' dedi. Öncel, Tatlıses'in tedavisinin sürdürüldüğü hastanenin önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, şu anda bilinci açık olan sanatçının yavaş yavaş sağlığına kavuştuğunu kaydetti. Faruk Öncel, ''Tatlıses, gözleri ile konuşabiliyor ve hareket edebiliyor. Beynin ön lobunda hasarın olmayışı sevindirici bir haberdir'' diye konuştu. Öncel, Tatlıses'in tedavi sürecinde enfekte olmasının engelleneceğini kaydederek, ''Tatlıses'in konuşması ve şarkı söylemesinde hiçbir pürüz olmayacaktır. Ancak yara iyileşene kadar belli bir sürece ihtiyaç vardır. Enfeksiyon kapmasını engellemek için ailesiyle bile görüştürülmesi yasaklanmış durumda. Bu yasağı hekimler değil, oğlu Ahmet koydu. Kimseyle görüştürülmüyor'' şeklinde konuştu. Ünlü sanatçının heyecanlanma ve duygulanma gibi durumlarla henüz karşılaşmaması gerektiğini ifade eden Öncel, ''Önümüzdeki 24 saat içerisinde yeniden tetkikleri yapılacaktır. Bu tetkikler, daha güzel sonuçların müjdecisi olacaktır'' dedi. Gazetecelerin ''yurt dışından tıbbi destek gerekli mi?'' sorusu üzerine de Öncel, ''Türkiye, dünya çapında ünlü doktorlara sahiptir. Beyin cerrahi konusunda, adını sizlerin de çok iyi bildiği hekim arkadaş ve üstatlarımız vardır. Hatta ülkemiz, dünya ülkelerine beyin cerrahı ihraç eden bir ülkedir. Bu konuda müsterih olalım'' diye konuştu. -ERBİL'DE TATLISES İÇİN YÜZ KURBAN KESİLDİ- Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in Erbil'deki ortağı Dr. Rujdi Sait, sanatçının sağlığı konusunda bugün iyi haber almaları üzerine, şantiye'de yüz koyun kurban ettiklerini söyledi. Dr. Rujdi Sait yaptığı basın toplantısında "Tatlıses'in kardeşi olduğunu" belirterek, "Türk basınını ve beni suçlayanları buraya davet ediyorum, gelsin beni yakından tanısınlar. Bana bir kötülük yapan hatta benim kardeşimi öldüreni bile ben tanrıya şikayet ediyorum. Türk emniyeti çok güçlü bir emniyettir, elbette en yakın zamanda failleri bulacaklar. O zaman bu söylentilerin asılsız olduğunu herkes anlayacak" dedi. "Umarım en yakın zamanda failler yakalanır ve cezalarını çekerler" diyen Dr. Rujdi Sait, kendisini Türk emniyetinin çağırması durumunda Türkiye'ye gidip gitmeyeceğinin sorulması üzerine, "Ben zaten birkaç gün içerisinde Türkiye'ye kardeşim Tatlıses'i ziyaret etmeye gideceğim" diye konuştu. Sait "bugüne kadar niçin gitmediniz" sorusu üzerine, "Duyuyorduk, doktorları kimseyi yanına yaklaştırmıyorlardı, ama şimdi Allaha şükür biraz önce de Derya hanımla görüştüm, sağlık durumundan son haberleri kendilerinden aldım. En kısa zamanda ben de ziyaretine gideceğim. Zaten biz bu olaydan önce basın toplantısı bile yaptık, sorun olsaydı nasıl giderdim ve yeni projeler hakkında nasıl konuşurduk" ifadelerini kullandı. Şantiyede çalışan işçiler de Tatlıses'i çok sevdiklerini, biran önce sağlığına kavuşmasını dilediklerini belirttiler.