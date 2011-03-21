-TATLISES SALDIRISININ 5 ŞÜPHELİSİ MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 21.03.2011 - İbrahim Tatlıses'e yönelik saldırının terör örgütü PKK'nın alt kolu TAK adına üstlenilmesi ve daha sonra bunun yalanlanmasına ilişkin Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirilen 9 kişiden 5'i, tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Gözaltında tutuldukları İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirilen 9 zanlı, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız tarafından sorgulandı. Sorgusu biten zanlılardan aralarında avukat R.M'nin de olduğu 5'i, tutuklanmaları istemiyle İstanbul Nöbetçi 12. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edildi. 1'i kadın 4 zanlı ise serbest bırakıldı.