Tatlıses saldırıdan önce Erdoğan'a mesaj atmış

Başbakan Tayyip Erdoğan, Rusya'ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, İbrahim Tatlıses'in kendisine saldırıdan bir gün önce mesaj attığını açıkladı.

Erdoğan şunları söyledi: "İlginç olan şey bir gün önce bana bir mesaj geçmişti. O mesajın üzerinde henüz değerlendirme fırsatı bulmadan böyle bir olayla karşı karşıya kaldı.

(Erdoğan telefondan mesajı okudu) "Partimizden aday olayım veya olmayayım, önemli değil. Ben ve etrafımdaki dostlarım sizin delikanlı tarafınızı seviyoruz. Böyle bir başbakanımız hiç olmamıştı. Başarılarınız daim olsun. Saygılarımla İbrahim Tatlıses"

Erdoğan saldırı anında yaşananları ise şöyle anlattı: "Olayın olduğu anda koruma müdürüm bana durumu bildirdi. Biz Acıbadem Hastanesi'yle sürekli irtibatta olduk. Beyin cerrahı hocamız henüz hastaneye intikal etmemişti. Sonraki süreçte an be an bilgileri aldık. Dün de bilgileri aldık. Bugün de açıklamaları var. Uyutulma süreci içerisinde. Yapılan müdahaleyle oradaki doktor arkadaşlar ellerinden geleni yaptılar. Allah'tan temennimiz inşallah şifa bulmasıdır."

"Güvenlik güçlerimiz şu anda bayağı sıkıştırmış durumda" diyen Erdoğan, birkaç gün içinde netice alacaklarını belirtti.

İbrahim Tatlıses pazar gecesi TV programının çıkışında silahlı saldırıya uğramıştı. Tatlıses'in hayati tehlikesi devam ediyor.





Arınç: Tatlıses bir halk kahramanıdır



Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç dün silahlı saldırıya uğrayan ve halen yoğun bakımda tutulan İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti.



Arınç ziyaret sonrası yaptığı açıklamada "Tatlıses bir halk kahramanıdır" dedi. Arınç, hastane çıkışı şunları söyledi:

"Sağlık durumunun bugün düne göre iyi olduğunu, olumlu gelişmelerin devam ettiğini söylediler. Uyuyordu, uyandırılmamasını rica ettim. Dış görünüşüyle bildiğimiz Tatlıses'ti. Gözlerimle gördüm ki, genel durum itibariyle güzel gördüm. Tatlıses bir halk kahramanıdır. Gereken her müdahaleyi zamanında ve yerinde yapıyorlar. En kısa zamanda ayağa kalkacaktır. Tekrar eski Tatlıses olarak aramıza dönecektir. Kendisini bir şarkıcı olarak biliyordum. Ama Meclis Başkanı'yken kendisiyle yakın temasım oldu. Konserlerimize gelir misin? dedim, "Meclis isterse gelirim" dedi. 2005 Nisan'da muhteşem konser oldu. Yaradana kurban olayım. Allah bana bu güzel Meclis'te kara üzüm habbesini söyletti. O günü unutamam. Televizyonlar çok büyük bir sanatçı olarak kendisini ispatladı. Böylesine aşağılık bir komploya uğraması hepimizi üzdü. Birkaç gün sonra bu alçaklığı yapanların hepsi yakalancaktır."