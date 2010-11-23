-TATLISES OTEL İCRADAN SATILIK İSTANBUL (A.A) - 23.11.2010 - İbrahim Tatlıses Turizm İşletmeleri A.Ş'ye ait Tatlıses Otel, 16 milyon 100 bin lira muhammen bedelle, 7 Aralık 2010 tarihinde Kuşadası Birinci İcra Dairesi'nden yüzde 60 fiyatıyla, 9 milyon 660 bin liraya satışa çıkacak. İcralık.com'dan alınan bilgiye göre, toplam kapalı alanı 6 bin 710 metrekare olan otel, Adnan Menderes Havaalanı'na 70 kilometre, Meryemana'ya 25 kilometre, Efes'e 20 kilometre, İzmir'e ve Aydın'a 90 kilometre mesafede bulunuyor. 147 odalı, 4 yıldızlı deniz manzaralı otele ilk ihalede alıcı çıkmaz ise otel, 17 Aralık 2010 tarihinde 6 milyon 440 bin liradan satışa sunulacak. Taşınmazda 16 Mart 2009 başlangıç tarihli, Öz-ada Turizm ve Otelcilik şirketi adına 10 yıl süreli 700 bin lira ve 600 bin liralık 2 adet kira sözleşmesi bulunuyor. Ayrıca, yine 12/16 hissesi İbrahim Tatlıses Turizm İşletmeleri A.Ş'ye ait, 1.622,76 metrekarelik zeytinlik de otelle birlikte, aynı tarihte ihaleye çıkacak. Satış peşin parayla yapılacak ve alıcı istediğinde, 10 günü geçmemek üzere süre verebilecek.