Tatlıses: Ölürsem başkası ile evlenme

T24 - İbrahim Tatlıses’in sevgilisi Ayşegül Yıldız, suskunluğunu bozdu. Yıldız, vurulmasından beş saat önce Tatlıses’le tartıştıklarını, dargınlığın ünlü sanatçının “Ben ölürsem, ne olur başka birisi ile evlenme” mesajıyla sona erdiğini söyledi.



13 Mart gecesi silahlı saldırıya uğrayan ve tedavisine Almanya’da devam edilen İbrahim Tatlıses’in 10 yıldır görüştüğü sevgilisi Ayşegül Yıldız, günlerdir süren suskunluğunu bozdu.







Acun Ilıcalı’nın internet sitesinde yer alan habere göre Yıldız, vurulmasından beş saat önce İbrahim Tatlıses’le küçük bir tartışma yaşadığını söyledi. Ve aralarındaki dargınlığın, Tatlıses’in “Aşkım bugün yarın ne olacağım belli değil. Senden tek bir şey istiyorum, ben ölürsem ne olur başka birisi ile evlenme. Seni çok seviyorum” mesajını göndermesiyle sona erdiğini ifade etti. Mesajı aldıktan sonra Tatlıses’e telefon açıp onunla barışan Yıldız, saldırı haberini öğrendikten sonra da sinir krizi geçirip hastaneye koştuğunu belirtti. Haliç Üniversitesi Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencisi olan Yıldız, okuldaki sınav yoğunluğu nedeniyle Tatlıses’le Almanya’ya gidemediğini de sözlerine ekledi.





Her gün konuşuyoruz



Acunn.com’daki haberde, Ayşegül Yıldız’ın yakın arkadaşlarına “İbrahim’le her gün konuşuyorum. Sağlığı yerinde. En kısa sürede Türkiye’ye geri dönecek. En çok benim yaptığım yemekleri özlemiş. Dönüşte onu yanımdan bir an bile ayırmayacağım” dediği belirtildi.





Benim canım İbo’ya feda



İbrahim Tatlıses’in eski sevgilisi Asena, saldırının ardından yaşam savaşı veren İbrahim Tatlıses için “Canım İbo’ya feda. Benim sevgim onu yaşatacak” demişti.