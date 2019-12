Tatlıses Kuzey Irak'ta ev yapacak

T24 -

“Ortaklık Irak halkına afaydalı olsun istedik"

Tatlıses ile Irak, Ürdün, İran ve Mısır'da faaliyetleri bulunan Al-Adel Company Group Yönetim Kurulu Başkanı Rüsdi Said birlikte düzenlediği basın toplantısında, grubun Kuzey Irak'taki projesine ortak olmaya karar verdiğini ifade ederek, yüzde 50 ortaklık yaptıklarını bildirdi.İşlerin taşeron firmalarca yapıldığını belirten Tatlıses, Erbil ve Süleymaniye'deki projelerin 15 gün, Güneş İnşaat tarafından Süleymaniye'de yapılacak olan 850 konutluk projenin de 1 hafta içinde başlatılacağını kaydetti.Tatlıses, Süleymaniye'de yapılacak 10 bin konutluk proje için taşeron firma aradıklarını ve toplamda binlerce konut yapımına imza atacaklarını dile getirdi.İbrahim Tatlıses, Irak'ta çok sevildiğini ve Irak halkına fayda sağlamak için “elini taşın altına koyması gerektiğini” düşündüğünü ve bu işe başladığını söyledi.Rüsdi Said ise Süleymaniye ve Erbil'de iş yapmaya başladıklarını, hedeflerinin 50 bin konut yapmak olduğunu söyledi.Türk şirketlerinin yüksek nitelikte olduklarını gördüklerini ve birlikte çalışmak istediklerini anlatan Said, “Eşit miktarda ortak olmak ve ortaklık Irak halkına faydalı olsun istedik” dedi.Said, sosyal altyapısıyla birlikte yapılan konutların 10 eşit taksitte ödeneceğini ve ödemelerin 3 ayda bir kez yapılacağını bildirdi.Konuşmaların ardından Tatlıses ve Said, ortaklık anlaşmasını imzaladı.Sözleşme gizliliğinden dolayı ortaklık bedeli açıklanmadı.