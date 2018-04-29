Tatlıses, Erdoğan'ın İBB Başkanı olduğu seçimlerde CHP mitingine katılmış, bayrak sallamış

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ilgili olarak "Ben bu insanın neyine tavım biliyor musunuz? İdo iki aylıktı, evde doğalgaz yoktu. Onu aradım, hemen doğalgaz bağlandı" diyen ve AKP'den milletvekili aday adayı olan türkücü İbrahim Tatlıses'in, 1994 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP mitingine katıldığı hatırlatıldı.

Milliyet'in sosyal medyada yeniden dolaşıma giren 7 Mart 1994 tarihli haberinde Tatlıses'in, elinde altı oklu CHP bayrağıyla Keçiören mitingine katıldığı ifade ediliyor. Kupürde, Tatlıses'in şunları söylediği kaydediliyor:

“CHP çok eski bir parti, ben yokken var olan bir parti. Sayın Atatürk’ün kurduğu bir parti, yani öyle değil mi? Biz onu seviyoruz, nur içinde yatsın."