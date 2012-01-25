-Tatlıses davasının ilk duruşması başladı İSTANBUL (A.A) - 25.01.2012 - Sanatçı İbrahim Tatlıses'e yönelik silahlı saldırıya ilişkin Abdullah Uçmak'ın da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 12 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması başladı. İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Abdullah Uçmak, Ruşen Mahmutoğlu, Nihat Şimşek, Murat Alagöz, Abdulvahap İş, Bülent Altun, Yunus Ayık, Ersin Altun, Nazife Erdemir ile tutuksuz sanıklar Coşkun Yıldız, Emin Birdal ve Cengiz Güney katıldı. Mahkemenin duruşma salonunun darlığı yüzünden büyük salonda yapılan duruşma kapsamında İstanbul Adalet Sarayının içi ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Salona sadece ana bloktan giriş yapılarak ulaşılırken, diğer koridor ve geçişler güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Asansörlerin de bu katta durması engellendi. Duruşmayı izleyecek gazeteciler, Odatv davalarındaki uygulamaya benzer şekilde adliyede görevli özel güvenlik görevlilerine isim yazdırdıktan sonra numaralandırılan kartları alarak duruşma salonuna girebildi. Sanıkların kimlik tespitlerinin yapıldığı duruşmada, Mahkeme Heyeti Başkanı Gökmen Demircan tarafından iddianame özetlenerek okundu. Duruşmada savunması alınan tutuklu sanık Abdullah Uçmak'ın, ''İnancımıza göre asker, polis ve savcılar yeryüzünde 3 meleği temsil ediyor. Allah her insana 3 melek tahsis eder, bunlardan biri Azrail. Allah, buna 'Git canını al' der'' demesi üzerine araya giren Demircan, savunmaya ilişkin beyan vermesi konusunda Uçmak'ı uyardı. Uçmak ise ''şerefsiz bir terörist gibi yargılandığını'' öne sürerek, İbrahim Tatlıses'e yönelik hakarette bulundu. Bunun üzerine Başkan Demircan, tekrar araya girerek, ''Burası hakaret yeri değildir. Adabına uygun konuşun'' uyarısı yaptı. Uçmak ise ''adabı iyi bildiğini, 15 yıldır buraya gelip gittiğini'' ifade ederek, hakaretlerine hükümet ve basını da dahil etti. Mahkeme heyeti ise duruşmaya ara vererek, sanıkları salondan nezarethaneye aldırdı. Aranın ardından tekrar oturumu başlatan Başkan Demircan, Abdullah Uçmak'ı bu duruşmadan men etti. Bunun üzerine Uçmak, jandarma eşliğinde salondan çıkartıldı.