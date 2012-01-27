-Tatlıses davasında bir tahliye İSTANBUL (A.A) - 27.01.2012 - Sanatçı İbrahim Tatlıses'e yönelik silahlı saldırıya ilişkin görülen davada, tutuklu sanıklardan Bülent Altun'un tahliyesine karar verildi. İstanbul 17. Ağır Ceza mahkemesindeki davada görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Aksoy, İbrahim Tatlıses'in ifadesinin alınması ve Tatlıses ile Damla Çakıcı'nın kesin sağlık raporlarının istenmesine karar verilmesini talep etti. Tutuklu sanıklardan Ruşen Mahmutoğlu ve Bülent Altun'un tahliye edilmesini de isteyen savcı Aksoy, diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Bunun üzerine duruşmaya bir saat ara veren mahkeme heyeti, aranın ardından tutuklu sanıklardan Bülent Altun'un tahliyesine karar verdi. Mahkemede, sanatçı İbrahim Tatlıses'in talimatla ifadesinin alınması için Ankara özel yetkili mahkemesine yazı yazılmasına hükmedildi. Diğer tutuklu sanıkların bu hallerinin devamının kararlaştırıldığı mahkemede, duruşma 18, 19 ve 20 Nisan 2012 tarihlerine ertelendi.