-TATLISES AİLESİNDEN GÖRÜNTÜLERE TEPKİ İSTANBUL (A.A) - 18.03.2011 - Sanatçı İbrahim Tatlıses'in avukatı Hayati Şahin, saldırıdan hemen sonra hastane güvenlik kameralarıyla çekilen görüntülerin medyada yayımlanmasının sanatçıyı ve ailesini saldırı kadar yaraladığını bildirdi. Avukat Hayati Şahin'in Tatlıses'in ailesi adına yatığı yazılı açıklamada, olayın ardından yapılan bazı haber ve programların halkın haber alma hakkına hizmet etme anlayışından uzaklaştığını ve müvekkilinin şov malzemesi haline dönüştürüldüğü savundu. Açıklamada, şu görüşlere yer verildi: ''Saldırından hem sonra hastane güvenlik kameralarıyla çekilen en savunmasız hali ve kurşunlara hedef olmuş bedeninin hiçbir vicdan süzgecinden geçirilmeden en çıplak haliyle gazete, televizyon ve internet sitelerinde sergilenmesi hayata tutunma mücadelesi veren sanatçı ve ailesini, yapılan saldırı kadar acıtmış ve yaralamıştır. Müvekkilimle ilgili bu kanlı ve mahrem görüntülerin reyting malzemesi yapılmamasını ve kişilik haklarına saygı gösterilmesini istiyoruz.'' Basın özgürlüğü çerçevesinin dışına çıkan bu yayınların yasal mercilere taşınacağı ifade edilen açıklamada, ''Duyarlı medya kuruluşlarının bir mahkeme kararı olmadan da gerekli özen ve dikkati göstererek hayat mücadelesi veren İbrahim Tatlıses'in yaşam hakkına saygı duymasını bekliyoruz'' denildi.