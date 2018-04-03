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Tatlıses, Afrin harekâtına uyarlamıştı; Genelkurmay, 'Yaylalar' türküsünü 2012'de yasaklamış

Yasaklama gerekçesi, kadını aşağılayıcı ifadeler...

03 Nisan 2018 14:55

İbrahim Tatlıses'in sözlerini Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK)Afrin'e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı harekâtına uyarladığı "Yaylalar" türküsünün, Orgeneral Necdet Özel'in Genelkurmay Başkanlığı görevini yürüttüğü 2012 yılında yasaklandığı ortaya çıktı. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Hatay'daki sınır birliklerini ziyaretinde eşlik eden sanatçılar arasında yer alan Tatlıses, burada "Yaylalar" türküsünü, sözlerini "Baktın Afrin hoş değil, yaylalar yaylalar, Mümbiç'i dolaş da gel" şeklinde değiştirerek söylemişti. 

Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın tempo tuttuğu türkü, ziyarete katılan çok sayıda sanatçı tarafından alkışlanmıştı. 

2012'de yasaklanmıştı

Tatlıses’in söylediği “Yaylalar” türküsü, 2012’de içeriğindeki kadını aşağılayıcı ve kadına şiddeti gösteren ifadeler yer aldığı gerekçesiyle yasaklanmıştı.

Söz konusu yasak Genelkurmay Başkanı Necdet Özel döneminde getirilmişti. Askerlerin, özellikle koşu yaptıkları sırada söylediği "Sarışın-esmer fark etmez piyadeler affetmez", "Esmer, kumral, sarışın fark etmez, piyadeler affetmez" ve içerisinde "Komşu kızını zapt eyle", "Nerden gelirsen baldız, sen git de ablan gelsin" gibi mısraların yer aldığı “Yaylalar" türküsünün içeriğindeki kadını aşağılayıcı ve kadına şiddeti gösteren ifadeler yer almasından dolayı kaldırılması istenmişti.

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