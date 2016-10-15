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Tatlıcı Ali'yi döven İBB zabıtalarına soruşturma açıldı

Tatlıcı Ali, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaralanmıştı

15 Ekim 2016 00:04

Balat sahilinde seyyar satıcılık yapan Tatlıcı Ali Kitmir İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıtaları tarafından dövüldü. Olay sosyal medyada tepki uyandırdı. İBB daha sonra yaptığı bir açıklama ile zabıtaya soruşturma açtığını duyurdu. İBB Başkanı Kadir Topbaş, Kolombiya dönüşü İBB zabıtalarının dövdüğü Tatlıcı Ali’yi ziyaret edecek

Yaşanan olay şöyle:

Fatih Balat sahilde yaşanan zabıta- seyyar satıcı kavgası ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yazılı açıklama yapıldı.

Olayla ilgili olarak görevliler hakkında soruşturma açıldığı bildirildi. Yapılan yazılı açıklama şöyle; "Fatih'teki seyyar satıcı olayında uygunsuz durumun oluşmasına sebebiyet veren görevliler hakkında Başkan Kadir Topbaş'ın talimatıyla soruşturma açıldı. Fatih İlçesi Balat Mevkii Fener Sahili civarında 12.10.2016 tarihinde yaşanan ve tarafımıza aktarılan şikayet konusu incelenmiş olup, bu uygunsuz durumun oluşmasına sebebiyet veren görevliler hakkında Başkan Kadir Topbaş'ın talimatıyla soruşturma açılmıştır. Bununla birlikte ilgili vatandaşımız ile hızlı bir şekilde iletişime geçilmiştir ve ortaya çıkan zararın giderilmesi konusunda çalışmalar başlatılmıştır. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Konuyu tarafımıza ileten ve takipçisi olan tüm duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ederiz."

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