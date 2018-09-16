Tatilin son gününü denizde geçirdiler

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, öğrenciler ve aileleri, yaz tatilinin son gününü denizde geçirdi.

Hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının 27 derece olduğu Antalya\'da yaşayanlar, pazar günü deniz keyfi yaptı. Rüzgarlı havaya rağmen Konyaaltı ve Lara sahillerini dolduran Antalyalılar, hem piknik yaptı hem de yüzerek, vakit geçirdi. Okul arkadaşları ve ailesiyle birlikte tatilin son gününü denizde geçiren lise öğrencisi Arda Sümer, okulların yarın açılacağını belirterek, \"Eylül ayındayız. Okullar açılıyor. Hava da güzel, şartlar uygundu. Bu fırsatı kaçırmayalım, istedik. Son kez denize girelim, dedik. Su soğuk geldi. 1- 2 kere girdik, çıktık\" dedi.

Seringül Altıntaş ise deniz mevsiminin son günlerine girdiklerini dile getirerek, \"Eylül ayını değerlendirmek için son kez denize gelmek istedik. Hava ve deniz çok güzel. Her şey çok güzel\" diye konuştu.

Öte yandan kentteki su parklarındaki yoğunluk ise azaldı. Yerli tatilcilerin kentten ayrılmasıyla turistlerin ilgi gösterdiği su parklarında renkli görüntüler oluştu.

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