Tatilin 2 günlük bilançosu ağır; 64 kaza, 41 ölü, 285 yaralı

Ramazan Bayramı tatilinin ilk iki gününde yurt genelinde 64 trafik kazası meydana geldi. Cuma akşamından bu yana 41 kişi öldü, 285 kişi yaralandı.

Yurt genelindeki kazaların bilançosu özetle şöyle:

-23 Haziran Cuma: Mesai saatinin sona ermesiyle birlikte tatilciler yollara düşerken aynı gece Adıyaman, Erzincan, Kastamonu, Kocaeli Çanakkale ve Sivas’ta meydana gelen 6 kazada 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Arife günü 26 ölüm

- 24 Haziran Cumartesi: Arife günü Bursa’da 4, Eskişehir’de 3, İstanbul, Manisa ve Samsun’da 2’şer, Ankara, Karabük, Antalya, Adıyaman, Erzurum, Kastamonu, Mersin, Tekirdağ, Çanakkale, Kütahya, Erzincan, Zonguldak, Uşak, Kırıkkale, Aksaray, Sivas, Gümüşhane ve Kırşehir’de 1’er olmak üzere toplam 30 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 26 kişi öldü, 128 kişi yaralandı.

- 25 Haziran Pazar: Ramazan Bayramı’nın birinci günü olan dün saat 24.00’e kadar Adana, Malatya, İstanbul, Sivas, Kastamonu, Kütahya, Yozgat, G.Antep, Balıkesir, Niğde, Muğla, Aydın, Karaman, Burdur, Eskişehir, Çanakkale, Konya, Kayseri, Edirne, Sakarya, Adıyaman’da meydana gelen 23 trafik kazasında 11 kişi yaşamını yitirdi, 122 kişi yaralandı.

3 yaşındaki Selen yaşamını yitirdi

Trafik kazaları içerisinde en acı kare ise Karaman’dan geldi. Kaza, dün saat 08.20 sıralarında Ayrancı- Ereğli karayolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep’ten Antalya’ya bayram tatiline giden 33 yaşındaki Erkan Erdem’in kullandığı 27 AEK 28 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Kazada sürücü Erkan Erdem ile eşi 32 yaşındaki Burcu, çocukları 1 yaşındaki Sinem, 7 yaşındaki Eymen ve 3 yaşındaki Selen Erdem yaralandı. Kazada ağır yaralanan Selen Erdem ile ağabeyi Eymen Erdem ambulansla, Erkan Erdem, eşi ve kızı Sinem de yoldan geçen araçlarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Selen Erdem, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Eymen Erdem’in hayati tehlikesinin devam ettiği; anne, baba ve diğer kızlarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otobüs şoförü uyudu iddiası

Balıkesir’in Susurluk İlçesinde sürücüsünün direksiyon başında uyukladığı ileri sürülen otobüs devrildi. Kaza, saat 06.30 sıralarında Balıkesir- Susurluk karayolu üzerinde meydana geldi. İstanbul’dan İzmir yönüne giden 55 yaşındaki Şahin Bahadı yönetimindeki 34 BN 63 06 plakalı yolcu otobüsü, Susurluk-Balıkesir karayolunun Kürse mevkisinde iddiaya göre sürücünün direksiyon başında uyuklaması nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, yolculardan 61 yaşındaki Yusuf Sonposta kaza yerinde yaşamını yitirdi, 47 kişi de yaralandı.

İki asteğmen kazada öldü

Bayramın ilk günü olan bugünkü kazalarda birliklerinden terhis olan 2 asteğmen yaşamını yitirdi. Bolu 2’nci Komando Tugayı’nda vatani görevlerini tamamlayıp memleketlerine giden asteğmenler 24 yaşındaki Metin Durmaz ve 27 yaşındaki Abdülkadir Işık, Niğde’de otomobillerin takla atması sonucu öldü.

Motor tutkunu Prof. Dr. Solakoğlu öldü

İstanbul Maltepe Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan 55 yaşındaki Prof. Dr. Can Solakoğlu Bulgaristan’da motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi eski dekanı olan Ortopedi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Can Solakoğlu Bulgaristan’ın Burgaz kentinde kullandığı motosiklet ile kaza yaptı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Solakoğlu, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Solakoğlu’nun bu ölümü sağlık camiasını yasa boğdu. Cenaze işlemleri tamamlanan Solakoğlu’nun naaşı bugün Türkiye’ye getirilecek. Motor tutkunu olan Solakoğlu çarşamba günü Maltepe Üniversitesi’nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.