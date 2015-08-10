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Dünya

Tatile giden aile çocuklarını mola yerinde unuttu!

3 yaşındaki kızlarını piknik alanında unutan aile durumu radyodan yapılan anonsla farkettti

10 Ağustos 2015 19:52

Fransa'nın Lyon kentinden Marsilya kentine gitmek üzere yola çıkan üç çocuklu aile,  3 yaşındaki kızlarını mola verdikleri piknik alanında unuttu. 

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Lyon'dan yola çıkan aile, ülkenin güneyindeki Marsilya kentine tatile gidiyordu. Yerel saatle 10.00 sıralarında Loriol kenti yakınlarında piknik alanında mola veren aile, 3 yaşındaki kızlarını unutarak yola devam etti. Kızı bulan bir başka aile, bir süre bekledikten sonra polise haber verdi.

Bu sırada yaklaşık 150 km. yol giden kızın ailesi, çocuklarının kaybolduğunu radyodan yapılan anons ile fark etti.

Polisle konuşan küçük kız "Kumsala doğru yola çıktıklarını, bir ağabeyi ile ablası olduğunu ve babasının arabasını giderken gördüğünü" söyledi.

Radyoda kayıp anonsu yapılmasının ardından, yaklaşık saat 3 sıralarında kızın babası polisle irtibata geçti.

Aile iki saat kadar sonra bir araya geldi. Savcılar aile hakkında soruşturma açıp açmama konusunda henüz karar vermedi.

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